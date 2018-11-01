В Воронеже назвали лауреатов премии «Кольцовский край»

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-01T08:15:48+03:00

Лауреаты получат премии в 15 000, 10 000 и 5 000 рублей

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В столице Черноземья подвели итоги конкурса «Кольцовский край». Победителей за 2018 год определили в четырех номинациях.

В номинации «Проза» первое и второе место поделили Александр Бунеев с книгой «Девочка и медведь» и Виктор Никитин со сборником повестей, рассказов, статей и эссе «Жизнь в другую сторону», третье место завоевал Артур Ктеянц с повестью «Дневник Армана Китобоя».

В номинации «Поэзия» лауреатом стал Валентин Нервин за цикл стихотворений «Не отчаивайтесь, полноте…». Второе место присудили Зое Колесниковой за цикл стихов «Вечерняя свеча». Третье место заняла Эльвира Пархоц за поэтическую подборку, опубликованную на интернет-портале «Стихи.ру».

В номинации «Публицистика» победителем стал Владимир Забудько с книгой очерков «Небо отважных». Второе место заняла Людмила Шилина (псевдоним Анна Вислоух), с книгой «Помните, что все это было», третье место у Анатолия Никифорова за сборник очерков и статей «Экологический набат».

В номинации «Литературоведение, литературная критика, история литературы Воронежского края» первое место отдали Виталию Жихареву за книгу «Где вдохновенье песней зазвучало». Второе место у Владимира Новохатского за очерк «В гнезде кукушки». Третье место занял Павел Пономарев, автор статьи «Пусть услышат наши «Голоса» о молодой литературе Черноземья.

Напомним, лауреаты первых мест получают премии в 15 тыс рублей, за вторые места денежный приз составляет 10 тыс рублей, за третьи - 5 тыс рублей.

Премии вручат в «Никитинке» во второй половине ноября.