В Воронеже создадут службу, которая будет следить за состоянием ливневок
На заседании Воронежской городской Думы было утверждено создания специализированного муниципального бюджетного учреждения «Служба содержания систем ливнеотведения и аварийного ремонта улично-дорожной сети».
- Это позволит решить одну из острых проблем города – поддержание в рабочем состоянии системы ливнеотведения, начиная с ремонта смотровых и ливнеприемных колодцев, откачки ливневых вод в местах подтопления и заканчивая выполнением работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия улично-дорожной сети муниципального образования, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Напомним, в Воронеже в ближайшие пять лет хотят решить проблему ливневок и подтоплений.