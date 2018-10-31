2018-10-31T20:53:53+03:00
Общество

В Воронеже создадут службу, которая будет следить за состоянием ливневок

Быть может, наш город после дождей наконец-то перестанет «затапливаться»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Некоторые улицы Воронежа после дождей сегодня становятся непроходимымиНекоторые улицы Воронежа после дождей сегодня становятся непроходимымиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На заседании Воронежской городской Думы было утверждено создания специализированного муниципального бюджетного учреждения «Служба содержания систем ливнеотведения и аварийного ремонта улично-дорожной сети».

- Это позволит решить одну из острых проблем города – поддержание в рабочем состоянии системы ливнеотведения, начиная с ремонта смотровых и ливнеприемных колодцев, откачки ливневых вод в местах подтопления и заканчивая выполнением работ по ямочному ремонту асфальтового покрытия улично-дорожной сети муниципального образования, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, в Воронеже в ближайшие пять лет хотят решить проблему ливневок и подтоплений.

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