В мэрии пообещали воронежцам школу на улице Ломоносова, а также поликлинику и парк

СЕГОДНЯ 19:17 2018-10-31T19:17:42+03:00

Сейчас как раз решается вопрос с передачей земли в муниципальную собственность

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На сайте change.org на днях создали петицию, в которой жители улицы Ломоносова просят ускорить постройку школы. В их микрорайоне 50 многоэтажек, где живут, в основном, молодые семьи с детьми.

– Действительно, в планах мэрии было возведение общеобразовательного учреждения на земельном участке по адресу ул. Ломоносова,118в, который относится к ведению ФГБОУ ВПО «Воронежский аграрный университет имени императора Петра I», –прокомментировала ситуацию пресс-служба воронежской администрации 31 октября. –Для этого землю требовалось передать муниципалитету, однако профильное министерство до настоящего времени не согласовало предлагаемый вариант компенсации участка. Переговорный процесс продолжается, но администрация Воронежа изыскивает и другие возможности развития социальной инфраструктуры для жителей микрорайона.

В итоге строительство общеобразовательного учреждения также планировалось на земельном участке по адресу Московский проспект, 142ш, но в соответствии с изменениями норм проектирования там не достаточно площади для школы на 1200 учащихся. На этом участке появится поликлиника.

- Строительство школы возможно на соседнем земельном участке, ограниченном улицами Ломоносова, Академика Конопатова и Московским проспектом и находящемся в пешеходной доступности для жителей микрорайона. Сейчас уже достигнута договоренность между мэрией и территориальным управлением Росимущества о том, что этот участок будет передан в муниципальную собственность как раз для строительства на нем объектов социальной инфраструктуры, - отмечают в мэрии.

Кроме общеобразовательного учреждения там предполагается строительство объектов культуры и спорта, а оставшуюся часть за вычетом улично-дорожной сети мэрия намерена использовать под обустройство новой зоны для отдыха горожан – парка.