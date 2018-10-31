2018-10-31T19:01:03+03:00
Общество

Воронежцы смогут добраться чартерными рейсами в Дубай

Перелеты будут осуществляться каждую субботу
Олег ИВАНОВ
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Ожидается, что рейсы будут выполняться вплоть до 30 марта 2019Ожидается, что рейсы будут выполняться вплоть до 30 марта 2019Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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31 октября в социальных сетях пресс-служба международного аэропорта Воронеж объявила об открытии полетной программы в Дубай с туроператором Anex Tour и авиакомпанией AZUR air. Перелеты стартуют с 3 ноября. При этом воронежцы смогут отправить в ОАЭ каждую субботу.

Это будут чартерные рейсы: ожидается, что выполняться они будут вплоть до 30 марта 2019 года. Отправление из Воронежа будет происходить в 14:40. Соответственно в пункт назначения самолет прибудет в 20:40. Вернуться назад можно будет с помощью рейса в 8:00. До Воронежа самолет долетит к 12:20.

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