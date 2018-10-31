2018-10-31T18:19:54+03:00
Общество

В Воронеже высадили «Динамовский лес» из 22 голубых елей

Все деревья именные
Олег ИВАНОВ
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31 октября в Воронеже на территории спортивного комплекса «Динамо», в рамках проведения всероссийской акции «Динамовский лес», торжественно высадили 22 именные голубые ели.

Данная акция проводится при поддержке Фонда ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо», Правительства Воронежской области и Воронежского регионального отделения Общества «Динамо» и является уникальным проектом по сохранению и приумножению исторического наследия в области спорта.

Также в рамках мероприятия состоялось вручение памятных дипломов и возложение цветов к мемориалу сотрудникам безопасности и правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.

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