В Воронеже высадили «Динамовский лес» из 22 голубых елей

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-31T18:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

31 октября в Воронеже на территории спортивного комплекса «Динамо», в рамках проведения всероссийской акции «Динамовский лес», торжественно высадили 22 именные голубые ели.

Данная акция проводится при поддержке Фонда ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо», Правительства Воронежской области и Воронежского регионального отделения Общества «Динамо» и является уникальным проектом по сохранению и приумножению исторического наследия в области спорта.

Также в рамках мероприятия состоялось вручение памятных дипломов и возложение цветов к мемориалу сотрудникам безопасности и правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга.