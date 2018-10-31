2018-10-31T18:21:30+03:00
Общество

Четверть воронежцев готова отказаться от демократии ради стабильной зарплаты

А кому-то все свободы оказались просто не нужны
Олег ИВАНОВ
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Многие респонденты поставили деньги выше свободы словаМногие респонденты поставили деньги выше свободы словаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Готовы ли вы поступиться частью своих демократических свобод в обмен на стабилизацию экономической и политической ситуации в стране? – с таким вопросом к воронежцам обратились специалисты института общественного мнения «Квалитас».

Интересно, что в 2018 году, согласно отчету исследователей, 25,7% горожан готовы отказаться от свободы слова, печати и поездок, если будут стабильно работать и получать зарплату.

Еще 12,4% воронежцев могли бы отказаться от демократии, чтобы в результате снизился уровень преступности в стране. Но самый интересный ответ выбрали 14,6% респондентов, они сказали: «Да, потому что я не чувствую пользы от своей свободы».

Только 35,5% воронежцев ни в коем случае не готовы поступиться частью своих свобод. Остальные же попросту затруднились ответить на этот сложный вопрос.

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