В Воронеже на фото попал Царь-переход

СЕГОДНЯ 17:43 2018-10-31T17:45:47+03:00

Такой вот переходище... Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили забавное фото «зебры». Визуально кажется, что есть переходу начало, но нет ему конца.

В одном из комментариев к фото говорится, что располагается он возле отеля «Мариотт». Можно предположить, что так жестко разграничивают место для пешего входа и того пространства, куда могут заезжать машины.

Вспомнились при виде этого фото и многие кажущиеся гораздо более нужными «зебры», которые после зимы в Воронеже не торопятся обновлять, а кое-где и вовсе убирают. Ну так гостиница дорогая, а рядовые горожане, видимо, подешевле ценятся.