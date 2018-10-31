В Воронеже на фото попал Царь-переход
Видимо, сделали его для удобства посетителей гостиницы
Такой вот переходище...Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили забавное фото «зебры». Визуально кажется, что есть переходу начало, но нет ему конца.
В одном из комментариев к фото говорится, что располагается он возле отеля «Мариотт». Можно предположить, что так жестко разграничивают место для пешего входа и того пространства, куда могут заезжать машины.
Вспомнились при виде этого фото и многие кажущиеся гораздо более нужными «зебры», которые после зимы в Воронеже не торопятся обновлять, а кое-где и вовсе убирают. Ну так гостиница дорогая, а рядовые горожане, видимо, подешевле ценятся.