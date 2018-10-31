2018-10-31T17:32:22+03:00
Общество

Воронежец, чтобы не лишиться автомобиля, выплатил алименты на 117 тысяч рублей

Хотя до этого он практически забыл о своем ребенке
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Долг 36-летнего жителя Воронежа перед собственным ребенком не так давно достиг 117 тысяч рублей. Но мужчина все равно не спешил выплачивать алименты и продолжал «копить». Тогда за дело в очередной раз взялись судебные приставы. Должнику решили «запретить» пользоваться машиной. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Как только мужчина стал пешеходом, он тут же задумался, что не такую уж и большую сумму ему нужно отдать. Все 117 тысяч рублей он вскоре выплатил. Остается только надеяться, что полученный урок поможет мужчине в будущем помнить о своих обязанностях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24