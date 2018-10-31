В Воронежском зоопарке на Хеллоуин питомцев накормили резной тыквой

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-31T16:53:02+03:00

Животных не напугали ни глаза, ни зубы, вырезанные в оранжевом овоще

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Праздник Хеллоуин, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, сегодня завоевывает все большую аудиторию. Хотя обычно все действо начинается в ночь с 31 октября на 1 ноября, но в Воронежском зоопарке решили не томить ожиданиями своих питомцев.

- В зоопарках всего мира сегодня тыква – это не только полезный и вкусный сезонный продукт в рационе многих животных, но еще и отличный элемент обогащения среды, который привлекает своим ярким цветом, формой и ароматом. Специалисты Воронежского зоопарка всегда стараются порадовать и развлечь своих питомцев. Забавы с тыквой никого из животных не оставляют равнодушными и нравятся абсолютно всем, - отмечают в зоопарке.

К сожалению, не всегда тыквы используются во благо животным. Проблема браконьерства остро стоит в Азиатстких страна, где из крупных тыкв до сих пор изготавливают клетки для мелких певчих птиц, отлов и продажа которых запрещена.

Однако горьковатый вкус тыквы всегда нравился животным. Вот, например, и воронежские обезьяны оценили его по достоинству, как впрочем и кролики и другие местные звери.

Интересно, чем животных будут радовать в другие праздничные даты?Фото: с сайта Воронежского зоопарка.

Фото: с сайта Воронежского зоопарка.