В Воронежской области будут судить мамашу, бившую 9-летнюю дочку ногами

СЕГОДНЯ 16:26 2018-10-31T16:26:45+03:00

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В Новохоперский районный суд поступило уголовное дело в отношении 45-летней жительницы села Каменка-Садовка. Ее обвиняют в жестоком избиении девятилетней дочки. Причем, по данным следствия, делала она это неоднократно.

О побоях стало известно после того, как во время рейда полиции жители села рассказали, что соседская девочка жаловалась им на то, что ее бьет мать. Оказалось, что с апреля по июль 2018 года женщина оскорбляла и била девятилетнюю дочку. Причем и руками, и ногами. Не разбираясь, куда попадает – ребенку прилетало по голове, по рукам, ногам и ягодицам. Часто избиения начинались, когда мамаша была пьяной.

- Семью трудно назвать однозначно неблагополучной, - рассказал заместитель прокурора Новохоперского района Роман Шопин. – Есть дом, машина. Вот только папы нет. Девочка маму, несмотря на издевательства, любит и не хочет, чтобы ее лишали родительских прав. Женщина клятвенно уверяет, что возьмется за ум. На учете как алкоголичка она не состоит. Ей придется отвечать перед судом по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней – три года лишения свободы, но вполне возможно, что все закончится условным сроком.