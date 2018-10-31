2018-10-31T15:17:25+03:00
Общество

В Воронежской области 11 женщин, купив дома на маткапитал, "кинули" своих детей

Они оформили жилье только на себя. В итоге дети не имеют на него никаких прав
Юрий КОЗЛОВ
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Мамаш, думающих только о себе, заставят позаботиться и о детях.Мамаш, думающих только о себе, заставят позаботиться и о детях.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры провели проверку соблюдения закона при выдаче материнского капитала. И вскрыли грубые нарушения.

К примеру, жительница Россоши родила четвертого ребенка, получила материнский капитал и купила себе дом. Только вот оформила его только на себя, забыв о том, что вообще-то деньги выделяются для улучшения прежде всего жилищных условий детей.

- Аналогичные нарушения обнаружили при проверке действий с маткапиталом еще 10 женщин. По итогам проверки наши сотрудники подали иск в защиту прав 22 детей, - рассказали в Россошанской межрайонной прокуратуре.

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