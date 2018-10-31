Житель Воронежской области, колесивший пьяным на мотоцикле, отправится на полгода за решетку

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-31T14:55:03+03:00

До этого он уже устраивал ДТП, в котором погибли люди

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На пол года в исправительную колонию общего режима отправится 43-летний житель Павловского района. Такой приговор вынес Мировой суд в Панинском районе.

Мужчину и ранее судили за совершение ДТП, в результате которого погиб человек. Но он вновь нарушил Правила дорожного движения.

В ходе расследования установлено, что пьяный водитель на мотоцикле «Урал» без государственных регистрационных знаков отправился колесить по улицам поселка Перелешино. Там-то его и остановили инспекторы.

- Водитель не стал отказываться от освидетельствования. По результатам алкотестера, в его крови было выявлено 1,252 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

А ведь раньше этот мужчина, также пьяным, совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Тогда погиб водитель другого автомобиля. В конце 2012 года мужчина был приговорен к 4 годам колонии-поселения. Но, видимо, тот случай ничему его так и не научил.