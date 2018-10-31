2018-10-31T14:43:45+03:00
Общество

Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Жители Тенистого больше не столкнутся с проблемой неприятного запаха»

Глава города Вадим Кстенин провёл выездное совещание на Правобережных очистных сооружениях с участием генерального директора ООО «РВК-Воронеж» Олега Николаенко, в ходе которого проконтролировал реализацию концессионером инвестпрограммы
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Мэр оценил текущее состояние объекта, а также обсудил с руководителем воронежского водоканала дальнейшие перспективы.

– Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил очень четкие задачи, обозначив 5 основных приоритетов на краткосрочную перспективу. Один из основных – это завершение строительства цеха механического обезвоживания осадка на Правобережных очистных сооружениях, – подчеркнул Вадим Кстенин.

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