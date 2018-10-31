2018-10-31T13:51:52+03:00
Общество

Под Воронежем уже несколько недель разыскивают пропавшего мужчину

Юрий Поляков ушел с работы, и после этого его никто не видел
Олег ИВАНОВ
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Присмотритесь, быть может, вы видели этого мужчинуПрисмотритесь, быть может, вы видели этого мужчину
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 54-летнего Юрия Полякова. Он пропал 12 октября в селе Подклетное Новоусманского района. Там мужчина трудится лесопилке. Вот только после очередного рабочего дня его больше никто не видел. Да и сам Юрий Поляков ни с друзьями, ни с родственниками не связывался.

Рост пропавшего жителя Воронежской области – 170-175 см. У него худощавое телосложение, волосы короткие и светлые, глаза серо-голубые. Из особых примет, наверное, можно выделить шрам на левой щеке. В день исчезновения Юрий Поляков был одет в синие джинсы и черную куртку.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Юрий Поляков, сообщите об этом по телефонам: 8 (906) 670-23-44, 112 или 02.

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