Под Воронежем уже несколько недель разыскивают пропавшего мужчину
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 54-летнего Юрия Полякова. Он пропал 12 октября в селе Подклетное Новоусманского района. Там мужчина трудится лесопилке. Вот только после очередного рабочего дня его больше никто не видел. Да и сам Юрий Поляков ни с друзьями, ни с родственниками не связывался.
Рост пропавшего жителя Воронежской области – 170-175 см. У него худощавое телосложение, волосы короткие и светлые, глаза серо-голубые. Из особых примет, наверное, можно выделить шрам на левой щеке. В день исчезновения Юрий Поляков был одет в синие джинсы и черную куртку.
Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Юрий Поляков, сообщите об этом по телефонам: 8 (906) 670-23-44, 112 или 02.