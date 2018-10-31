Воронежец взял в долг 325 тысяч рублей и исчез на пять лет
Мужчину наконец-таки задержали
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325 тысяч рублей дал в долг знакомому доверчивый 64-летний пенсионер из Северного района. Правда, в момент передачи денег он еще не был пенсионером произошло это аж пять лет назад.
Получив деньги, его товарищ взял да исчез. Началась настоящая карусель. Мужчина выключил телефон, переехал жить в другое место. Поняв, что "на хвосте" сидят оперативники, постоянно снимал все новые и новые квартиры.
- Было заведено дело по статье "Мошенничество", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Злоумышленника задержали.
Сможет ли он вернуть долг, пока неясно. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.