Воронежец взял в долг 325 тысяч рублей и исчез на пять лет

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-31T13:50:18+03:00

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325 тысяч рублей дал в долг знакомому доверчивый 64-летний пенсионер из Северного района. Правда, в момент передачи денег он еще не был пенсионером произошло это аж пять лет назад.

Получив деньги, его товарищ взял да исчез. Началась настоящая карусель. Мужчина выключил телефон, переехал жить в другое место. Поняв, что "на хвосте" сидят оперативники, постоянно снимал все новые и новые квартиры.

- Было заведено дело по статье "Мошенничество", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Злоумышленника задержали.

Сможет ли он вернуть долг, пока неясно. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.