2018-10-31T13:37:41+03:00
Общество

В 2018 году в Воронежской области кровь сдали более 10 тысяч доноров

При этом многие из них впервые прошли эту процедуру
Олег ИВАНОВ
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За 9 месяцев 2018 года на Воронежской областной станции переливания крови 10 204 донора сдали почти 16 тысяч литров крови. При этом более 4,5 тысяч доноров – это люди, впервые сдавшие кровь. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба департамента здравоохранения.

Стать донором может каждый совершеннолетний человек, если он здоров, не имеет противопоказаний к донорству, и его вес больше 50 кг. Достаточно позвонить на станцию переливания крови по телефону 237-29-44 и записаться.

Перед процедурой донор проходит бесплатное медобследование. Кроме того, станция переливания крови каждый месяц проводит выездные донорские акции, к которым может присоединиться каждый желающий.

График выездов мобильного пункта заготовки крови ВОСПК:

7.11.2018 – Воронежский государственный университет инженерных технологий (планируемое число доноров – 100)

13.11.2018 – 14.11.2018 – село Верхний Мамон (планируемое число доноров – 125)

21.11.2018 – Воронежский государственный университет (планируемое число доноров – 125)

28.11.2018 – село Новая Усмань (планируемое число доноров – 100)

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