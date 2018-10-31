Видео: в Воронеже автовор разбился об фантомный забор

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-31T13:31:13+03:00

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Девушка разместила в паблике «Типичный Воронеж» видео с камеры в одном из городских дворов, на котором можно разглядеть, как орудуют воры, вскрывшие ее машину.

Один «джентльмен удачи» сидит в «Жигулях» и ждет двоих приятелей. Те обчистили машину и вернулись. Вор, убегавший последним, совершил нечто трудно поддающееся логике. В том месте часть ограждения, через которое лежал его путь, отсутствовала. Но автовор думал, что забор есть. И перепрыгнул… пустоту. Да так неудачно, что упал и больно ударился. Потом поднялся и дохромал до машины. Автор одного из комментариев к видео считает, что вора так Бог наказал.

Как бы то ни было, девушка, по ее словам, лишилась средства передвижения («джентльмены удачи» разбили в ее машине стекло и вытащили аккумулятор и магнитолу). Одним словом, как говорил Малыш в сказке про Карлсона, гадкие воры, пусть у вас будет побольше синяков. Ну и удачи полицейским в их поимке. Судя по видео, шансы на это есть и неплохие.