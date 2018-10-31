2018-10-31T13:31:13+03:00
Происшествия

Видео: в Воронеже автовор разбился об фантомный забор

Он спешил вслед за приятелем убежать с места преступления
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Приземление получилось совсем не мягким.Приземление получилось совсем не мягким.Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Девушка разместила в паблике «Типичный Воронеж» видео с камеры в одном из городских дворов, на котором можно разглядеть, как орудуют воры, вскрывшие ее машину.

Один «джентльмен удачи» сидит в «Жигулях» и ждет двоих приятелей. Те обчистили машину и вернулись. Вор, убегавший последним, совершил нечто трудно поддающееся логике. В том месте часть ограждения, через которое лежал его путь, отсутствовала. Но автовор думал, что забор есть. И перепрыгнул… пустоту. Да так неудачно, что упал и больно ударился. Потом поднялся и дохромал до машины. Автор одного из комментариев к видео считает, что вора так Бог наказал.

Как бы то ни было, девушка, по ее словам, лишилась средства передвижения («джентльмены удачи» разбили в ее машине стекло и вытащили аккумулятор и магнитолу). Одним словом, как говорил Малыш в сказке про Карлсона, гадкие воры, пусть у вас будет побольше синяков. Ну и удачи полицейским в их поимке. Судя по видео, шансы на это есть и неплохие.

В Воронеже вор перепрыгнул пустоту и больно ударился.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За что сидят заключенные воронежских тюрем
В Воронежской области 11 женщин, купив дома на маткапитал, "кинули" своих детей
Житель Воронежской области, колесивший пьяным на мотоцикле, отправится на полгода за решетку
Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Жители Тенистого больше не столкнутся с проблемой неприятного запаха»
Под Воронежем уже несколько недель разыскивают пропавшего мужчину
Воронежец взял в долг 325 тысяч рублей и исчез на пять лет
В 2018 году в Воронежской области кровь сдали более 10 тысяч доноров
Воронежские полицейские начали глобальную проверку маршруток
Спектакль «100% Воронеж» выдвинули на «Золотую маску»
На лечение двух детей с редчайшими заболеваниями в Воронежской области выделили 37,8 млн рублей
В Воронежской области будут строить еще один платный участок трассы М-4 "Дон"
Воронежский инженер завоевал серебро на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Воронежцы отправляют в Банк России сотни жалоб на страховщиков
В Воронежской области изменится расписание 26 электричек
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
В Воронеже главой управы Центрального района стала Инна Шеина
208 воронежцев умерли от отравления алкоголем
Вооруженный до зубов домушник терроризировал воронежские коттеджи
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
У холдинга РИА "Воронеж" будет другой куратор в облправительстве
В Воронежской области 30-летний мужчина изнасиловал 61-летнюю соседку
Театр вкуса накормил воронежцев французскими булочками
Живой вокал и оркестр: На «Маршакфест» привезли мюзикл «Принц и нищий»
Афера на 36 миллионов: как бывший сотрудник чуть не обанкротил Бутурлиновский ликеро-водочный завод в Воронежской области