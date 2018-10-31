Воронежские полицейские начали глобальную проверку маршруток

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-31T13:27:25+03:00

До 12 ноября каждый день будут проходить рейды

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Вчера сотрудники ГИБДД устроили "маршруточный" рейд в Ленинском районе. Заметили место, где нарушения происходят постоянно. На повороте с улицы 20-летия Октября на Кирова автобусы срезают путь по разделительной полосе, чтобы оказаться на остановке быстрее конкурентов. За полчаса с одинаковыми нарушениями попались шесть водителей автобусов.

- В каждом втором ДТП с участием маршрутного транспорта виноваты именно его водители, - рассказала Наталья Куликова, начальник ОИиОС ГУ МВД России по Воронежской области. Наталья Куликова. - До 12 ноября по всему городу будут ежедневно проходить профилактические мероприятия, направленные на пресечение правонарушений.