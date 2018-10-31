2018-10-31T13:24:16+03:00
Звезды

Спектакль «100% Воронеж» выдвинули на «Золотую маску»

Постановка восьмого Платоновфеста претендует на главную театральную премию страны
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Премьера состоялась 6 июня 2018 года.Премьера состоялась 6 июня 2018 года.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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31 октября в Москве объявили номинантов Национальной театральной премии «Золотая Маска» 2019 года. Среди них – спектакль восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятый руководством Воронежской области. Постановка поборется за премию в номинации «Эксперимент».

Одна из самых известных театральных компаний Европы – Rimini Protokoll – осуществила свой проект «100% City» уже более чем в 30 мегаполисах мира: от Лондона до Токио и от Монреаля до Мельбурна. За основу спектакля всегда берутся статистические данные, и каждый участник проекта представляет собой 1% населения.

Первым, кто смог осуществить этот проект в России, стал Платоновский фестиваль искусств. «100% Воронеж» – документальный спектакль с участием сотни жителей города – был показан на открытии восьмого Платоновского фестиваля искусств. Премьера состоялась 6 июня 2018 года. Церемония вручения премии пройдет 16 апреля 2019 года на исторической сцене Большого театра.

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