На лечение двух детей с редчайшими заболеваниями в Воронежской области выделили 37,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-31T13:05:52+03:00

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В воронежский реестр пациентов с орфанными заболеваниями включено 175 жителей региона. Как объясняют в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, орфанными называют очень редкие заболевания, которые встречаются у небольшой части населения. Сейчас в список включено 175 жителей региона.

Во втором полугодии этот список, к сожалению, пополнился двумя новыми пациентами. Речь идет о детях из Павловского района с диагнозом «наследственная тирозинемия».

- В настоящее время известно около 7 тысяч разновидностей орфанных болезней. Примерно половина из них обусловлена генетическими отклонениями. Симптомы некоторых очевидны с рождения или в детском возрасте, но большинство – более 50% проявляются у взрослых. Для пациентов с орфанными заболеваниями требуются редкие дорогостоящие препараты, - поясняют медики.

Для обеспечения детей из Павловского района на год необходимо 37,8 млн рублей. Правительство региона совместно с департаментом здравоохранения предусмотрели эти средства в бюджете области на предстоящий год.

Сейчас организовывается размещение заказа на поставку препарата на сайте госзакупок. Процедура занимает некоторое время, поэтому до момента поставки препарата в регион дети обеспечиваются при поддержке благотворительного фонда.