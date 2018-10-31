В Воронежской области будут строить еще один платный участок трассы М-4 "Дон"

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-31T12:59:12+03:00

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Госкомпания "Автодор" заказала разработку проекта нового платного участка трассы М-4 "Дон". Он пройдет от Верхнего Мамона до Ростовской области. На работы планируют выделить более 200 миллионов рублей. Подрядчику нужно будет подготовить проектную документацию до 30 ноября следующего года.

Длина реконструируемого участка - 62 километра, расчетная скорость движения - 120 км/ч. А вот о размере платы, которую будут брать с автомобилистов, пока не сообщается. Для сравнения, на 44-километровом участке в Каширском, Бобровском и Лискинском районах водителям легковушек приходится платить 70 рублей, на 45-километровом отрезке в Новоусманском районе - 80 рублей.