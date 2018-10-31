2018-10-31T12:59:12+03:00
Авто

В Воронежской области будут строить еще один платный участок трассы М-4 "Дон"

Он пройдет от Верхнего Мамона до Ростовской области
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

Госкомпания "Автодор" заказала разработку проекта нового платного участка трассы М-4 "Дон". Он пройдет от Верхнего Мамона до Ростовской области. На работы планируют выделить более 200 миллионов рублей. Подрядчику нужно будет подготовить проектную документацию до 30 ноября следующего года.

Длина реконструируемого участка - 62 километра, расчетная скорость движения - 120 км/ч. А вот о размере платы, которую будут брать с автомобилистов, пока не сообщается. Для сравнения, на 44-километровом участке в Каширском, Бобровском и Лискинском районах водителям легковушек приходится платить 70 рублей, на 45-километровом отрезке в Новоусманском районе - 80 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За что сидят заключенные воронежских тюрем
В Воронежской области 11 женщин, купив дома на маткапитал, "кинули" своих детей
Житель Воронежской области, колесивший пьяным на мотоцикле, отправится на полгода за решетку
Глава Воронежа Вадим Кстенин: «Жители Тенистого больше не столкнутся с проблемой неприятного запаха»
Под Воронежем уже несколько недель разыскивают пропавшего мужчину
Воронежец взял в долг 325 тысяч рублей и исчез на пять лет
В 2018 году в Воронежской области кровь сдали более 10 тысяч доноров
Воронежские полицейские начали глобальную проверку маршруток
Видео: в Воронеже автовор разбился об фантомный забор
Спектакль «100% Воронеж» выдвинули на «Золотую маску»
На лечение двух детей с редчайшими заболеваниями в Воронежской области выделили 37,8 млн рублей
Воронежский инженер завоевал серебро на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Воронежцы отправляют в Банк России сотни жалоб на страховщиков
В Воронежской области изменится расписание 26 электричек
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
В Воронеже главой управы Центрального района стала Инна Шеина
208 воронежцев умерли от отравления алкоголем
Вооруженный до зубов домушник терроризировал воронежские коттеджи
В Воронежской области на пожарах погибли двое мужчин
У холдинга РИА "Воронеж" будет другой куратор в облправительстве
В Воронежской области 30-летний мужчина изнасиловал 61-летнюю соседку
Театр вкуса накормил воронежцев французскими булочками
Живой вокал и оркестр: На «Маршакфест» привезли мюзикл «Принц и нищий»
Афера на 36 миллионов: как бывший сотрудник чуть не обанкротил Бутурлиновский ликеро-водочный завод в Воронежской области