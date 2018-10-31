Воронежцы отправляют в Банк России сотни жалоб на страховщиков

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-31T12:40:31+03:00

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60% от всех вопросов и жалоб, что поступили в воронежское отделение Банка России, касались работы страховщиков. По поводу проблем с ОСАГО направили обращения больше 2100 человек. По сравнению с прошлым годом это число снизилось. Но говорить о том, что проблемы со страховкой в регионе уходят, пока рано.

В Банке России рассказали, что чаще всего воронежцы жаловались на неверное применение коэффициента "бонус-малус" - автомобилисты просто теряли скидку, накопленную годами. У многих также возникли проблемы с оформлением электронного полиса - после заполнения формы сайты страховых компаний либо выдавали ошибку, либо куда-то переадресовывали. Ряд водителей сообщили об отказе в заключении договора ОСАГО, а также навязывании дополнительных услуг при покупке полиса.

Написать обращение в Банк России можно с помощью официального сайта www.cbr.ru. Заранее подготовьте документы, связанные с описываемой проблемой.