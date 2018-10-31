2018-10-31T12:31:44+03:00
Общество

В Воронежской области изменится расписание 26 электричек

Связано это с празднованием Днем народного единства
Юрий КОЗЛОВ
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Следите за расписанием, чтобы от вас не сбежала нужная электричка.Следите за расписанием, чтобы от вас не сбежала нужная электричка.Фото: из архива «КП»
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В ППК «Черноземье» сообщили об изменение расписания 26 электричек в связи с тем, что 5 ноября будет выходным днем.

Электрички № 6306 НижнедевицкВоронеж-Курский, № 6303 Воронеж-1 – Нижнедевицк и № 6304 Касторная-Курская 5 ноября отменяются. В то же время в этот день назначат поезда № 6603 Воронеж-Курский – Нижнедевицк и № 6604 Касторная-Курская – Воронеж-Курский, которые по обычному расписанию ездят только по субботам и воскресеньям.

Кроме того, 5 ноября отменят электрички № 6357 Воронеж-1 – Усмань, № 6338 Графская – Воронеж-1 и № 6344 Усмань – Воронеж-1. В то же время в этот день в путь отправится поезд № 6644 Усмань – Воронеж-1, обычно ездящий только по субботам и воскресеньям.

Электрички № 6647 Воронеж-1 – Мичуринск-Уральский и № 6656 Мичуринск-Уральский – Воронеж-1 поедут не 5 ноября, а 4-го. А поезда № 6347 Воронеж-1 – Усмань, № 6356 Усмань – Воронеж-1 и № 6526 Мичуринск-Уральский – Грязи-Воронежские, наоборот – не 4, а 5 ноября.

Поменялись днями и электрички в области. Не 5, а 4 ноября поедут поезда № 6005 Россошь – Придача, № 6410 – Воронеж-1 – Лиски, № 6409 – Лиски – Воронеж-1, № 6342 – Лиски – Россошь, № 6341 – Россошь – Лиски, № 6684 – Лиски – Сагуны, № 6312 – Россошь – Гартмашевка и № 6313 - Гартмашевка – Россошь. Наоборот, не 4, а 5 ноября будут отправляться в путь электрички № 6384 - Лиски – Россошь, № 6385 - Россошь – Лиски, № 6314 - Россошь – Митрофановка и № 6315 - Митрофановка – Россошь.

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