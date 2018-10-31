2018-10-31T11:23:47+03:00
Общество

В Воронеже главой управы Центрального района стала Инна Шеина

Ранее она фактически работала на той же должности, но с приставкой и.о.
Яков СТРОГОВ
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В управе Центрального района появился полноценный хозяин. Точнее, хозяйка.В управе Центрального района появился полноценный хозяин. Точнее, хозяйка.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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В среду, 31 октября, депутаты городской Думы утвердили в должности главы управы Центрального района Инну Шеину. Фактически она работала на этом посту еще с 16 июля, когда прежний руководитель Александр Попов ушел в областное правительство на должность первого заместителя руководителя аппарата. За Инну Шеину проголосовали 25 депутатов, против – трое.

В должности и.о. главы управы Инна Шеина отметилась выездами в народ – в частности, общением с инициативными гражданами, желающими устроить вокруг своих домов новые детские площадки, скверы. У нее есть богатый опыт работы не только в мэрии, но и и в милиции, где она трудилась с 1993 по 2001 годы. До ухода на повышение Александра Попова Инна Шеина была руководителем аппарата управы.

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