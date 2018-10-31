208 воронежцев умерли от отравления алкоголем

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-31T11:16:51+03:00

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев отчитался о снижении острых отравлений алкоголем.

Если за девять месяцев прошлого года таковых было 517, то в 2018 году зафиксировано 447. Показатель летальных исходов тоже снизился. В прошлом году от спиртного умерли 269 человек, в этом году - 208. Подчеркнем, что по этим данным смертью закончились 46% алкогольных отравлений. Наибольшее количество случаев отмечено не только в Воронеже, но и в Рамонском районе.

Кстати, за последний год в Воронеже проверили порядка 150 точек, где торгуют алкоголем. Составили более ста протоколов. Где-то, например, торговали пивом без соответствующей лицензии. Изъяли около тысячи литров алкогольной продукции.

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