Вооруженный до зубов домушник терроризировал воронежские коттеджи

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-31T11:01:50+03:00

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Жители коттеджных поселков в черте Воронежа засыпали полицию сообщениями о краже. Почерк был один и тот же: вор взламывал пластиковые окна отверткой, забирался в дом, искал деньги, ювелирные изделия и мелкую бытовую технику. В конце концов подозреваемого задержали. Это оказался не раз судимый 26-летний местный житель.

- Установлена причастность задержанного к совершению четырех преступлений, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Причиненный ущерб составил около двух миллионов рублей.

Часть украденных вещей мужчина успел отнести в ломбард, другую часть нашли во время обыска у него дома. Там же, кстати, обнаружили богатую коллекцию ножей. За кражи этому господину грозит до шести лет тюрьмы.