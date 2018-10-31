У холдинга РИА "Воронеж" будет другой куратор в облправительстве
Гос-СМИ переходит в ведение управления региональной политики
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Губернатор Александр Гусев сообщил о переходе холдинга РИА "Воронеж" и районных газет другому куратору. Ранее гос-СМИ управлялись силами регионального департамента связи и массовых коммуникаций (с должности главы которого не давно ушел Илья Сахаров). Новым куратором будет управление региональной политики.
На встрече главы области с редакторами районных газет было отмечено, что в условиях снижения интереса к печатным изданиям будет задан вектор на развитие интернет-версий. В частности, от сотрудников изданий потребуют активно вести группы в соцсетях.