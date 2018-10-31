Театр вкуса накормил воронежцев французскими булочками

СЕГОДНЯ 10:23 2018-10-31T10:25:51+03:00

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Абсолютным открытием на четвертом Маршакфесте стал Театр вкуса из Москвы. Зашедшие на спектакль «Семейная пекарня» зрители с порога были очарованы аппетитными ароматами, витавшими в зале. Бородатый пекарь посреди сцены ловко мял тесто, что-то шептал ему и отправил в духовку прямо на глазах публики. Все были в предвкушении, а уж когда первым звонком на представление стал звоночек приготовившихся в печке круасанов, у зрители и вовсе потекли слюнки. Но Юрий Макеев взял в плен воронежцев не только безумными ароматами. Никто и не заметил, как артист и пекарь «в одном флаконе» ловко вовлек всех без исключения зрителей в историю, творящуюся на сцене. Воронежцы оказались в настоящей французской пекарне со 150-летней историей, где под романтичные мелодии аккордеониста сообща готовили булочки.

Получилась очень житейская, но безумно трогательная история о счастье и любви - к семьей, близким, делу. Все нужно делать искренне, с любовью и вниманием к людям. Это такие обыденные слова, смысл которых давно никто не воспринимает. Но артист так проникновенно все рассказывает, что они, наконец, доходят до сердца.

- Продукты и кухонная утварь - это всего лишь выразительное средство. На своих спектаклях мы говорим не только о вкусе еды, но о вкусе к музыке, живописи, литературе. Мы придаем значение словам. Театр должен говорить о проблемах. И ключевая тема нашего театра - семья. Эта институация была разрушена не вчера, сотню лет назад. Мы «иваны, не помнящие родства». В Европе у людей семья на первом месте, многие заняты семейным делом на протяжении сотен лет. В семье они черпают вдохновение и отдохновение. Они заняты любимым делом. Это подкупает. У нас все заняты бизнесом, - рассказал о своей работе Юрий Макеев. - Наш театр семейный: что-то в наших спектаклях для ребенка, но большая часть - для "ребенка, у которого уже есть ребенок", то есть для ролителей. Уникальность творчества Маршака в том, что его произведения родители читали детям на ночь. Сейчас - сунут в руки чаду планшет или включат мультики. Проще занять гаджетом, чем потратить душевное тепло. Наш театр про это. Мы пытаемся восстановить разрушенные связи.

Воронежским зрителям до гармонии постановки пока далеко. Многие во время спектакля прослезились. Но по окончании представления, когда начали угощать булочками, большинство забыло о приличиях. В итоге кто-то ушел с тремя в пакете, а кому-то не досталось...