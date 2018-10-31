Афера на 36 миллионов: как бывший сотрудник чуть не обанкротил Бутурлиновский ликеро-водочный завод в Воронежской области

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-31T09:37:12+03:00

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Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия - по этим двум статьям уголовного кодекса проходил 32-летний экс-сотрудник Бутурлиновского ликеро-водочного завода.

Как сообщают в прокуратуре Воронежской области, когда мужчина уволился с предприятия, то решил прихватить с собой продукцию. Но не две бутылки и даже не два ящика. Об объемах хищения может судить тот факт, что мужчина специально организовал фирму для продажи чужого алкоголя.

- На встречах с представителями завода он предложил сотрудничество, пообещав расширить рынок сбыта продукции. Пользуясь тем, что типовые договоры поставки предусматривают возможность отсрочки оплаты на полтора месяца, мужчина вывез с завода алкоголя на сумму более 80 миллионов рублей, - рассказывают в прокуратуре.

После продажи этого спиртного он остался должен предприятию огромную сумму - 36,5 миллионов рублей. Деньги перечислил на счета подконтрольных ему фирм по фиктивным сделкам. После этого он благополучно обанкротил свою фирму. А после чуть не обанкротился сам Бутурлиновский завод. Одно из градообразующих предприятий, на котором работали более ста человек, практически остановилось. Сотрудники ушли в неоплачиваемые отпуска.

- С учетом тяжести наступивших последствий и не возмещения вреда суд назначил мужчине пять лет колонии общего режима. Удовлетворен иск завода о взыскании с виновного суммы причиненного ущерба, - заключают в прокуратуре.