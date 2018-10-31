2018-10-31T08:18:01+03:00
Общество

Несовершеннолетний ребенок лишил воронежца водительских прав

"Забывчивость" при оплате алиментов закончилась применением серьезной меры
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

117 тысяч рублей - именно такую немалую сумму задолжал житель Коминтерновского района Воронежа своей бывшей жене (а точнее, несовершеннолетнему ребенку). Он накопил платежи по алиментам. В попытках найти на него управу судебные приставы использовали проверенный метод - вынесли постановление о временном лишении водительских прав.

- После применения указанной меры 36-летний мужчина оперативно погасил долг в полном объеме, - комментируют в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Отметим, что лишить прав приставы могут по многим основаниям. Это не только "забывчивость" при оплате алиментов, но и долги за возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб или моральный вред, причиненные преступлением. Причиной могут стать даже неоплаченные штрафы ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Афера на 36 миллионов: как бывший сотрудник чуть не обанкротил Бутурлиновский ликеро-водочный завод в Воронежской области
В Воронеже нашли родных погибшего под Брянском красноармейца
Воронежских наркоманов, воров и закладчиков решили напугать видеонаблюдением
В Воронежской области полицейский и лесник спасли заблудившихся женщин
В Воронеже рецидивист может сесть на 20 лет за кайфовую картошку
В День народного единства власти не побалуют воронежцев общегородским праздником
В Воронеже три дня будет работать школа предпринимательства
В Воронеже ищут мужчину со шрамом на щеке
Изобретение воронежских ученых – в российском ТОПе-100!
За неделю ОРВИ подхватили 6186 жителей Воронежской области
В Воронеже руководитель фирмы с помощью липовых бумаг присвоил 1,14 млн. рублей
В Воронеже будут судить мерзавца, надругавшегося над женщиной и скинувшего ее с четвертого этажа
В Воронежскую область не пустили 8 тысяч опасных роз с Украины
Воронежская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира
В Воронежской области отец, утопивший годовалую дочку, не смог добиться смягчения приговора
Мэрия решила узнать, какой двор воронежцы считают комфортным
Банки не захотели дать воронежской мэрии кредиты на миллиард рублей
В Воронежской области подросток застрелил грибника, приняв его за кабана
В Воронежской области отремонтируют дороги на 19 миллиардов рублей
В Воронеже ранили домашнюю собаку, а потом стреляли в ее хозяина