Несовершеннолетний ребенок лишил воронежца водительских прав

СЕГОДНЯ 08:17 2018-10-31T08:18:01+03:00

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117 тысяч рублей - именно такую немалую сумму задолжал житель Коминтерновского района Воронежа своей бывшей жене (а точнее, несовершеннолетнему ребенку). Он накопил платежи по алиментам. В попытках найти на него управу судебные приставы использовали проверенный метод - вынесли постановление о временном лишении водительских прав.

- После применения указанной меры 36-летний мужчина оперативно погасил долг в полном объеме, - комментируют в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Отметим, что лишить прав приставы могут по многим основаниям. Это не только "забывчивость" при оплате алиментов, но и долги за возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественный ущерб или моральный вред, причиненные преступлением. Причиной могут стать даже неоплаченные штрафы ГИБДД.