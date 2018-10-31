В Воронежской области полицейский и лесник спасли заблудившихся женщин

СЕГОДНЯ 00:53 2018-10-31T00:54:29+03:00

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Поход за грибами обернулся неприятным приключением для женщин 57 и 67 лет.

Тревогу забила жительница села Желанное. Она рассказала полицейским, что ее 67-летняя мать пошла по грибы и, видимо, заблудилась. Ее сотовый был недоступен.

Полицейские выяснили, что вместе с 67-летней женщиной за грибами должны были отправиться 57-летняя соседка и ее 73-летний муж. Пожилой мужчина ответил на звонок. Оказалось, что он вместе с женщинами приехал на «Рено-Сандеро» в лес. Затем муж пошел в одну сторону, а дамы – в другую. Договорились встретиться у машины. Мужчина к ней вернулся, а его спутницы – нет. И телефоны их оказались вне зоны доступа.

Полицейские все равно не теряли надежды дозвониться, все время набирали их номер телефона. И в конце концов женщины ответили. Рассказали, где находятся. Стражи порядка связались с местным лесником, который на служебной «Ниве» вместе с сотрудником уголовного розыска отыскали пропавших через полчаса. Женщины уже и не рады были, что пошли по грибы, хотя и набрали их немало. Они поблагодарили своих спасителей.

Напомним, 27 октября в Таловском районе заблудилась в лесу 81-летняя женщина. Ей помогли найти дорогу другие грибники, а в Лискинском районе заплутала целая семья. 55-летнюю женщину, ее 31-летнюю дочь с 29-летним мужем и 15-летней внучкой также спасли полицейские.