2018-10-31T00:23:31+03:00
Происшествия

В Воронеже рецидивист может сесть на 20 лет за кайфовую картошку

Ее он пытался кинуть через забор колонии
Юрий КОЗЛОВ
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Кинь за высокий забор наркоту - сам окажешься за этим забором!Кинь за высокий забор наркоту - сам окажешься за этим забором!Фото: Иван ИВАНОВ
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Семилукские полицейские задержали 34-летнего жителя Советского района, неоднократно судимого за хранение наркотиков. На этот раз он явно взялся не свое дело. Он же собаку съел на хранении, а не на распространении.

Однако мужчина решился на креатив. Привязал к клубню картошки два свертка с наркотиками – в одном марихуана, в другом пять граммов героина – и пытался кинуть через забор колонии. Любопытно, что только в сентябре он из этого исправительного учреждения вышел на волю. А страждущие приятели, видимо, остались. Возможно, скоро они вновь воссоединятся. Мужчина наверняка последует по знакомому маршруту. На этот раз по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», грозящей 20 годами тюрьмы.

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