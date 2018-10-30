В День народного единства власти не побалуют воронежцев общегородским праздником

30 Окт. 23:48 2018-10-30T23:49:05+03:00

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На странице мэрии Воронежа ВКонтакте опубликовали программу празднования Дня народного единства. Напомним, так как в этом году он приходится на выходные, отдыхать горожане, как и все россияне, будут и в понедельник, 5 ноября.

На этот раз из масштабных общегородских мероприятий запланирован только гала-концерт фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». Пройдет он в филармонии (площадь Ленина, 11а) и рассчитан на посещение 400 человек. Немало, но на общегородской праздник не тянет.

Впрочем, в районах пройдет масса выставок, культурных и спортивных мероприятий и, так как праздник совпадает с днем Казанской Божьей матери, намечены также акции поминовения воинов, погибших в мирное время. Полную программу можно будет посмотреть по этой ссылке.