В Воронеже три дня будет работать школа предпринимательства

30 Окт. 23:47 2018-10-30T23:47:13+03:00

В работе форума примут участие 400 человек в возрасте до 35 лет

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Во вторник, 30 октября на базе бизнес-инкубатора Воронежского государственного технического университета начала работу Школа предпринимательства Воронежской области. Участники форума, а их около 400 человек, в течение трех дней прослушают лекции и пройдут мастер-классы по следующим направлениям:

- Секция «Предпринимательство доступным языком» рассчитана на учащихся 9-11 классов, планирующих в будущем завести собственный бизнес или интересующихся данной тематикой;

- Секция «От идеи к действию» рассчитана на молодых людей до 35 лет, имеющих идею для собственного бизнеса, но ещё не начавших её реализацию или для предпринимателей, ведущих своё дело меньше 1 года;

- Секция «Предпринимательство в деле» рассчитана на действующих бизнесменов с опытом работы не менее 1 года;

- Секция «Социальное предпринимательство» расскажет о социальном проектировании как приоритетном направлении развития экономики страны для молодых людей, имеющих желание заняться социально направленным бизнесом.