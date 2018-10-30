2018-10-30T23:16:27+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут мужчину со шрамом на щеке

Юрий Поляков ушел с лесопилки, где работал, 12 октября, и пропал
Яков СТРОГОВ
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Мужчина пропал больше двух недель назад.Мужчина пропал больше двух недель назад.Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.
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Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помочь найти 54-летнего Юрия Полякова. Мужчину 12 октября последний раз видели на месте его работы на лесопилке в селе Подклетное. Он ушел и как в воду канул.

Приметы Юрия Полякова:

рост 170-175 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза, на нем была черная куртка и синие джинсы

Особая примета: шрам на левой щеке.

Всех, кто-что либо знает о том, где сейчас находится Юрий Поляков, просят сообщить по телефонам 8-906-670-23-44 или 02.

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