В Воронеже ищут мужчину со шрамом на щеке

30 Окт. 23:16 2018-10-30T23:16:27+03:00

Мужчина пропал больше двух недель назад. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Юрий Поляков ушел с лесопилки, где работал, 12 октября, и пропал

Изменить размер текста: A A

Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помочь найти 54-летнего Юрия Полякова. Мужчину 12 октября последний раз видели на месте его работы на лесопилке в селе Подклетное. Он ушел и как в воду канул.

Приметы Юрия Полякова:

рост 170-175 см, худощавое телосложение, короткие светлые волосы, серо-голубые глаза, на нем была черная куртка и синие джинсы

Особая примета: шрам на левой щеке.

Всех, кто-что либо знает о том, где сейчас находится Юрий Поляков, просят сообщить по телефонам 8-906-670-23-44 или 02.