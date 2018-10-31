2018-10-31T06:01:05+03:00
Общество

Воронежских наркоманов, воров и закладчиков решили напугать видеонаблюдением

Жильцы одного из домов в Юго-Западном микрорайоне разместили в подъезде необычное объявление
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот с сайта «Пикабу».Фото: скриншот с сайта «Пикабу».
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Уже давно за Юго-Западным районом Воронежа закрепилась дурная слава. И местная жительница Екатерина обнаружила в подъезде одного из домов необычное тому подтверждение. Об этом она рассказала на популярном развлекательном портале «Пикабу» во вторник, 30 октября.

А дело было так. Девушка отправилась в микрорайон для того, чтобы забрать котенка по объявлению. До нужного дома она добралась без происшествий. А вот на входе в подъезд ее встретила интересная табличка, которая начиналась с обращения к «ворам, наркоманам и закладчикам».

- Все места закладок проверяются три раза в день, В подъезде ведется видеонаблюдение. Все видеоматериалы передаются в полицию, - гласило объявление.

И действительно, прямо над надписью красовалась та самая камера. Вероятно, жильцы этого дома решили бороться с преступностью самостоятельно.

В комментариях к посту горожане не удержались от шуток.

- Как? Наркоманы и воры есть, а камера до сих пор висит, непорядок, - написали воронежцы.

А как вы думаете, поможет ли такое объявление победить преступность на районе?

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