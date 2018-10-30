Изобретение воронежских ученых – в российском ТОПе-100!

30 Окт. 22:51 2018-10-30T22:51:40+03:00

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Разработка ученых ВГУ и медицинского университета вошла в число 100 лучших изобретений России. Устройство для кардиореспираторного анализа призвано стать заменой велотренажеру и беговой дорожки. Оно дешевле и не требует отдельного помещения для установки. Комплекс мобилен, удобен для перемещения и прост в использовании. Кроме того, повышается точность измерения.

Авторы проекта – заведующий кафедрой цифровых технологий факультета компьютерных наук ВГУ Сергей Кургалин и ассистент кафедры Алексей Максимов, сотрудники ВГМУ им. Н.Н. Бурденко под руководством проректора по научно-инновационной деятельности Андрея Будневского. В 2017 году ученые получили патент на это изобретение.

- Не везде доступны дорогостоящие комплексы, например, в фельдшерских пунктах в деревнях или маленьких больницах в районных центрах. Мы поставили задачу создать прибор с низкой стоимостью, который сможет заменить используемые сейчас методы оценки состояния кардиореспираторной системы, – рассказал Алексей Максимов.