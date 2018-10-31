В Воронеже нашли родных погибшего под Брянском красноармейца

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-31T07:00:58+03:00

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В Воронеже нашли родных красноармейца Василия Садчикова, который погиб под Брянском в 1941 году. Поисковики связались с правнучкой бойца, Любмилой. Оказалось, что в их семье есть еще один герой. Об этом «КП» рассказала поисковик Лидия Лескова во вторник, 30 октября.

Внук Василия Садчикова – бывший чернобылец – Николай Симонов. Его принудительно призвали на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы. После этого у мужчины серьезно ухучшилось здоровье. В конце 2016 года он скончался. На улице Машиностроителей в Воронеже живет его вдова вместе с двумя детьми, правнуками бойца, - 35-летней Людмилой и 34-летним Дмитрием

- Людмила до сих пор не может прийти в себя от такой новости. Она поблагодарила всех, кто помог найти ее прадеда и пожелала им здоровья, - рассказала Лидия Лескова.

Напомним, поисковый отряд «50 армия» и «Оплот военно-транспортной авиации» во время полевой разведки обнаружили останки четырех красноармейцев в Дубровском районе Брянской области 13 октября. По словам волонтеров, это были бойцы 278 стрелковой дивизии 50 Армии Брянского фронта, павшие в сентябре 1941 года. Рядом поисковики обнаружили три медальона и два подписных котелка. Так удалось установить, что один из погибших является уроженцем Воронежской области. Бумага внутри медальона красноармейца плохо сохранилась, поэтому имя бойца удалось расшифровать только спустя время. Его звали Василий Васильевич Садчиков.

27 июня 1941 года Василия Садчикова призвали на фронт из села Ольховатка. Солдат пропал без вести через несколько месяцев после начала войны. Жена Марфа Афанасьевна пыталась найти пропавшего супруга в 1947 году, но поиски не дали результатов. Члены отряда выяснили, что у погибшего была дочь и двое внуков: Николай Петрович Симонов и Евгений Петрович Симонов. Позже волонтерам все-таки удалось выйти на родных пропавшего бойца.