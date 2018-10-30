За неделю ОРВИ подхватили 6186 жителей Воронежской области
Вирусов гриппа пока не обнаружили
- Я укола не боюсь!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Санитарные врачи подвели итоги недели с 22 по 28 октября по заболеваниям ОРВИ. За этот период заразу подхватили 6186 жителей области, среди них 3674 – дети до 14 лет (неделю назад цифры были такие – 6014 и 3759). Как мы видим, существенно картина не изменилась.
Пока число заболеваний ниже эпидпорога на 36,5 процента. Вирусы гриппа за последнюю неделю ни у кого из больных не обнаружили. От трех штаммов гриппа, гуляющих по миру, два из которых новые, может спасти вакцина «Совигрипп». 22 октября в медучреждения области поступила ее новая партия для иммунизации взрослых.