В Воронеже руководитель фирмы с помощью липовых бумаг присвоил 1,14 млн. рублей

СЕГОДНЯ 20:37 2018-10-30T20:38:16+03:00

240 тысяч руководитель фирмы отдал работягам, а больше миллиона забрал себе. Фото: из архива «КП»

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Воронежские полицейские направили в суд дело руководителя коммерческой организации.

В 2016 году на перекрестке двух улиц в Ленинском районе ремонтировали теплосети. По версии следствия, эти работы выполнила коммерческая организация с привлечением небольшого числа частников. Однако ее руководитель решил схитрить. Он подготовил документы, по которым возникал некий подрядчик, якобы отремонтировавший теплосети за 1,38 млн. рублей. И в итоге получил эти деньги. 240 тысяч с барского плеча отдал работягам, а 1,14 млн. взял себе.

- 52-летний воронежец признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Тем не менее ему придется отвечать в суде по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» (до четырех лет лишения свободы), - рассказала пресс-секретарь ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.