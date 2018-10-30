В Воронеже будут судить мерзавца, надругавшегося над женщиной и скинувшего ее с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 20:19 2018-10-30T20:19:31+03:00

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Завершилось следствие по делу 43-летнего воронежца. Он вместе со своей сожительницей снимал квартиру на улице 9 Января и, сильно напившись, в один из октябрьских дней 2017 года ее приревновал. Но не устроил ей сцену, как интеллигентный человек, а поступил как последний отморозок. Сначала надругался над женщиной, а потом заставил выйти на балкон и столкнул вниз. Несчастная летела с четвертого этажа и упала на землю. Если бы на асфальт, то погибла бы, а так тяжелые травмы и больница надолго.

- Вину мужчины подтверждают показания свидетелей, заключения судебных экспертиз. Ему придется отвечать перед судом по п.«б» ч.2 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Филимонов.