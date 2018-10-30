В Воронежскую область не пустили 8 тысяч опасных роз с Украины

СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-30T20:16:11+03:00

Подвои роз на обычные шикарные цветы не похожи. Так что их как-то и не очень жаль. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

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Даже розы на Украине и те опасные. В этом убедились сотрудники таможенного пункта «Бугаевка». В воскресенье, 18 октября, специалисты Россельхознадзора вместе с пограничниками накрыли партию из 8281 подвоя роз из Украины. Опасный для российских растений груз нашли во время осмотра багажа пассажиров автобуса, следовавшего из Незалежной.

На контрабандиста, провозившего подвои раз, завели дело. Административное по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, груза». Штраф от 300 до 500 рублей украинца вряд ли напугал. А вот то, что товар завернули назад, определенно расстроило.