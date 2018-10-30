В Воронежской области отец, утопивший годовалую дочку, не смог добиться смягчения приговора

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-30T18:52:26+03:00

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Во вторник, 30 октября, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России не удовлетворила жалобу 31-летнего убийцы дочери на слишком суровый, по его мнению, приговор.

Эта жуткая трагедия случилась 1 марта 2017 года в селе Красноселовка Петропавловского района. Женщина поехала на рынок и попросила бывшего мужа (они развелись несколько дней назад – Ред.) последить за их дочкой, которой было год и четыре месяца. Когда она приехала назад, ребенка дома уже не было. Вечером того же дня папашу задержали в селе Старая Меловая. А девочку нашли на следующий день в местной реке Толучеевка.

В ходе следствия выяснили, что папаша напился до чертиков и решил отомстить бывшей жене. Как он потом пояснял, боялся, что экс-супруга заберет у него девочку (лучше бы она это сделала раньше) и сделал так, чтобы она не досталась никому. Отвел ее на берег реки и бросил в воду. О мучениях ребенка изверг, видимо, не думал.

Зато, услышав приговор Воронежского областного суда в июне 2018 года (17 лет колонии строгого режима), подумал о себе. И обжаловал вердикт. Сочувствие в Верховном суде, как мы видим, детоубийца не нашел.