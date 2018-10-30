Мэрия решила узнать у воронежцев, какой двор они считают идеальным

СЕГОДНЯ 18:16 2018-10-30T19:45:51+03:00

Горожанам предлагают ответить на три вопроса. Фото: мэрия Воронежа, ВКонтакте.

Для этого «замутили» опрос на странице горадминистрации ВКонтакте

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Благоустройство дворов давно уже идет полным ходом. К примеру, к концу октября появится новая детская площадка на улице Помяловского в Центральном районе, через месяц возродят сквер на Грамши.

В мэрии, видимо, решили желания воронежцев, жаждущих улучшения среды обитания, как-то формализовать. Для этого на официальной странице горадминистрации ВКонтакте появился опрос. Воронежцам надо выбрать наиболее подходящий из вариантов ответа или предложить свой.

Специалисты мэрии прежде всего хотели бы узнать, что для горожан комфортный двор в первую очередь. Варианты ответов:

место для спокойного отдыха и прогулок с детьми;

территория для активного отдыха и занятий спортом;

возможность припарковать машину вблизи от дома;

уютный уголок с большим количеством зелени.

Следующий вопрос непосредственно связан с первым. Горожан просят сказать, что необходимо прежде всего сделать во дворе:

детскую площадку;

скамейки, урны;

асфальт;

спортплощадку

парковку;

посадить деревья и цветы.

И, наконец, воронежцев просят выбрать, хотели бы они сами поработать при обустройстве двора или заплатить, чтобы за них потрудились коммунальщики.

Результаты опроса будут учитывать при дальнейшем благоустройстве дворов.