2018-10-30T19:45:51+03:00
Общество

Мэрия решила узнать у воронежцев, какой двор они считают идеальным

Для этого «замутили» опрос на странице горадминистрации ВКонтакте
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Горожанам предлагают ответить на три вопроса.Горожанам предлагают ответить на три вопроса.Фото: мэрия Воронежа, ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Благоустройство дворов давно уже идет полным ходом. К примеру, к концу октября появится новая детская площадка на улице Помяловского в Центральном районе, через месяц возродят сквер на Грамши.

В мэрии, видимо, решили желания воронежцев, жаждущих улучшения среды обитания, как-то формализовать. Для этого на официальной странице горадминистрации ВКонтакте появился опрос. Воронежцам надо выбрать наиболее подходящий из вариантов ответа или предложить свой.

Специалисты мэрии прежде всего хотели бы узнать, что для горожан комфортный двор в первую очередь. Варианты ответов:

место для спокойного отдыха и прогулок с детьми;

территория для активного отдыха и занятий спортом;

возможность припарковать машину вблизи от дома;

уютный уголок с большим количеством зелени.

Следующий вопрос непосредственно связан с первым. Горожан просят сказать, что необходимо прежде всего сделать во дворе:

детскую площадку;

скамейки, урны;

асфальт;

спортплощадку

парковку;

посадить деревья и цветы.

И, наконец, воронежцев просят выбрать, хотели бы они сами поработать при обустройстве двора или заплатить, чтобы за них потрудились коммунальщики.

Результаты опроса будут учитывать при дальнейшем благоустройстве дворов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира
В Воронежской области отец, утопивший годовалую дочку, не смог добиться смягчения приговора
Банки не захотели дать воронежской мэрии кредиты на миллиард рублей
В Воронежской области подросток застрелил грибника, приняв его за кабана
В Воронежской области отремонтируют дороги на 19 миллиардов рублей
В Воронеже ранили домашнюю собаку, а потом стреляли в ее хозяина
Китайские специалисты готовы поделиться с воронежцами энергоэффективными технологиями
В Воронеже в ноябре снесут еще девять киосков
Штрафы воронежских водителей направят на ремонт дорог области
До конца 2019 года в Воронеже и области проведут капремонт в 924 домах
Александр Гусев:«В Воронежской области есть все предпосылки для органического земледелия»
Воронежским вузам предложили поучаствовать в акции сбора вторсырья
В Воронеже будут судить банду, державшую в страхе весь Лискинский район
Какие редкие имена давали детям воронежцы в 2018-ом: Мадонна, Россия и Маугли
Гигантский самолет воронежской авиакомпании выставили на продажу
Под Воронежем подросток выжил после того, как попал под электричку
Прокуратура: при банкротстве банка «Воронеж» украли 4 млрд. рублей
Расходы бюджета Воронежа могут увеличить на 1,2 млрд. рублей
Прокуратура проверит обстоятельства аварии, из-за которой тепла лишились 19,5 тысяч воронежцев
В 2018 году воронежцы подают заявление в ЗАГС через сайт госуслуг в два раза чаще, чем в прошлом
В Воронежской области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
Воронежские женщины рожают первенца в среднем на 3,5 года позже, чем 12 лет назад
На ремонт воронежских дорог потратят 19 млрд. рублей
В ходе опроса воронежцы заявили о дискриминации предпенсионеров на рынке труда
Воронежские общественники запустили мобильное приложение для отслеживания маршруток
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования