2018-10-30T17:39:22+03:00
Общество

Банки не захотели дать воронежской мэрии кредиты на миллиард рублей

На два аукциона так и не нашлось желающих подать заявки
Яков СТРОГОВ
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В понедельник, 29 октября, стало ясно, что провалилась идея сотрудников мэрии города получить по итогам двух аукционов (каждый из них на 500 тысяч рублей) кредит на миллиард рублей за 7,99 процентов годовых. Именно в этот день истекал срок подачи заявок по обоим тендерам. Оказалось, что ни один банк не пожелал дать кредит. Хотя по процентам набегала неплохая сумма – мэрия намерена была заплатить 239,8 миллионов. Деньги предполагали направить на покрытие дефицита бюджета, а также на погашение долгов.

Напомним, на последнем заседании городской Думы рассматривали возможность увеличить расходы муниципального бюджета на 1,2 миллиарда рублей. Деньги намеревались направить на строительство дорог, расселение аварийного жилья, строительство школ, капремонт спорткомплекса «Юбилейный». В 2018 году мэрия уже взяла кредиты на общую сумму 3,6 млрд. рублей у ПАО «Сбербанк».

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