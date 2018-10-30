В Воронежской области подросток застрелил грибника, приняв его за кабана

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-30T17:11:35+03:00

Следователи организовали несколько судебных экспертиз, в том числе оружия. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В воскресенье, 28 октября, жуткая трагедия произошла в лесу между Павловском и селом Русская Буйловка. Там охотилась большая компания. Причем ружье доверили и 15-летнему подростку. Мальчику показалось, что через кусты лезет кабан, и выстрелил. Раздался страшный крик. Охотники подбежали поближе и ужаснулись – в кустах лежал мужчина в годах. Выстрел оказался смертельным.

Личность мужчины установили, ему 57 лет. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Следственного комитета. Они опрашивают свидетелей, пройдет ряд судебных экспертиз. По итогам доследственной проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, похожий несчастный случай произошел в лесу Бобровского района 25 августа. 18-летний юноша случайно попал на охоте прямо в шею своего 40-летнего отца. Мужчина умер.