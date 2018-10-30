2018-10-30T16:45:42+03:00
Происшествия

В Воронеже ранили домашнюю собаку, а потом стреляли в ее хозяина

ЧП случилось на улице Владимира Невского
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские разбираются, кто ранил собаку.Полицейские разбираются, кто ранил собаку.Фото: из архива «КП»
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Похоже, по улице Владимира Невского стало опасно гулять. У дома № 63 вечером случилось дикое ЧП. Около 11 часов вечера в воскресенье, 28 октября, 17-летний парень шел с другом, заодно выгуливал собаку. Вдруг раздался выстрел, пес заскулил. Парень осмотрел собаку и увидел на боку рану.

Подростки стали кричать, чтобы хулиган одумался и прекратил стрельбу. Но вместо этого услышали еще выстрелы. Причем им показалось, что они были направлены в их сторону.

- Молодые люди подали заявление в полицию, по факту происшествия проводят проверку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 20 апреля житель дома № 83 по той же улице Владимира Невского в пьяном угаре по крайней мере трижды выстрелил холостыми патронами в направлении детской площадки. Суд приговорил его к штрафу в 330 тысяч рублей.

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