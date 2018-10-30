2018-10-30T16:06:54+03:00
Общество

В Воронеже в ноябре снесут еще девять киосков

Большая часть из них располагается в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Похоже, к концу приближается эпопея со сносом городских киосков. В ноябре спецтехника потрудится совсем немного - уберут всего лишь девять киосков.

4 незаконных торговых павильона расположены в Коминтерновском районе. Располагаются они в микрорайоне "Задонье" напротив дома № 215 по Московскому проспекту, а также по адресам: улица 9 Января, 170, проспекте Труда, 72 и улица Владимира Невского, 38д. Собственно это автоматы, в которых продавали воду, заявленную как артезианская. Владельцев всех четырех киосков установить не удалось.

Три киоска снесут с лица земли в Ленинском районе. Два из них расположены на Моисеева, 2, еще один на Острогожской, 73 а. Что в них продавали, трудно понять.

Еще два киоска пойдут под снос в Левобережном районе. На улице Новосибирской, 11 уберут газетный павильон, а на той же улице, но у дома № 25/2 - сооружение, где уже, похоже, ничем не торговали.

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