В Воронеже в ноябре снесут еще девять киосков

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-30T16:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Похоже, к концу приближается эпопея со сносом городских киосков. В ноябре спецтехника потрудится совсем немного - уберут всего лишь девять киосков.

4 незаконных торговых павильона расположены в Коминтерновском районе. Располагаются они в микрорайоне "Задонье" напротив дома № 215 по Московскому проспекту, а также по адресам: улица 9 Января, 170, проспекте Труда, 72 и улица Владимира Невского, 38д. Собственно это автоматы, в которых продавали воду, заявленную как артезианская. Владельцев всех четырех киосков установить не удалось.

Три киоска снесут с лица земли в Ленинском районе. Два из них расположены на Моисеева, 2, еще один на Острогожской, 73 а. Что в них продавали, трудно понять.

Еще два киоска пойдут под снос в Левобережном районе. На улице Новосибирской, 11 уберут газетный павильон, а на той же улице, но у дома № 25/2 - сооружение, где уже, похоже, ничем не торговали.