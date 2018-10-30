Штрафы воронежских водителей направят на ремонт дорог области
Региональный парламент принял закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в дорожный фонд области, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.
По приблизительным оценкам, в следующем году фонд может дополнительно получить от нерадивых участников движения около 1,5 млрд рублей. Все эти средства будут направляться исключительно на дорожную деятельность.