Штрафы воронежских водителей направят на ремонт дорог области

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-30T16:05:50+03:00

Региональный парламент принял закон о зачислении штрафов за нарушение ПДД в дорожный фонд области, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

По приблизительным оценкам, в следующем году фонд может дополнительно получить от нерадивых участников движения около 1,5 млрд рублей. Все эти средства будут направляться исключительно на дорожную деятельность.

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