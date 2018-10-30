2018-10-30T15:54:00+03:00
Недвижимость

До конца 2019 года в Воронеже и области проведут капремонт в 924 домах

В Воронеже отремонтируют 499 многоэтажек
Юлия ТЕРНОВА
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Как сообщает Фонд капремонта Воронежской области, до конца 2019 года в регионе очередь дойдет до 924 многоэтажек. В последний момент в план включили 30 домов, очередь которых изначально должна была подойти позже. В итоге они вошли в общее число 924. Из них 499 отремонтируют в областном центре. В муниципальных районах области капремонт проведут в 359 многоквартирных домах, в Нововоронеже - в 35 многоэтажках, в Борисоглебске - в 31 доме.

На эти цели собираются выделить более 7,4 миллиарда рублей. Предполагается, что до конца 2019 года эти меры улучшать условия жизни 108,5 тысяч человек.

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